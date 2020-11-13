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Сбой в движении поездов на Рижском направлении и МЦД-2 ликвидирован

Электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. График движения пригородных электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) восстановлен после технического сбоя. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Рижском направлении и МЦД-2. В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее по технической причине на перегоне Тушино - Подмосковная в пути был остановлен пригородный поезд № 6208 Новоиерусалимская - Подмосковная. Пассажиров предупредили, что некоторые поезда на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Подольска следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам.

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