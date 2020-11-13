Мэру Томска 14 ноября изберут меру пресечения

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Избрание меры пресечения мэру Томска Ивану Кляйну, который был задержан по подозрению в превышении полномочий, состоится 14 ноября в Кировском районном суде Томска. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кляйн был задержан утром в пятницу сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). "Избрание меры пресечения состоится в субботу в Кировском районном суде Томска", - сообщил источник.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился с заявлением в мэрию, чтобы изменить статус земли около завода под строительство жилых домов, чем причинил ему ущерб.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов - с 1997 по 2013 год - Кляйн был депутатом Томской областной думы.