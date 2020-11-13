СК будет ходатайствовать об аресте мэра Томска

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Томской области будут ходатайствовать о заключении под стражу сроком на два месяца мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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Кляйн был задержан в пятницу утром сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, избрание меры пресечения пройдет 14 ноября.

"Следствие будет ходатайствовать об аресте сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.