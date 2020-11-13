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Причиной пожара в торговом центре в Рязани стала случайно запущенная сигнальная ракета

Ее запустил инструктор батутного центра
На месте пожара у торгового центра "М5 Молл", 12 ноября 2020 года Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Рязанской области/ТАСС
Описание
На месте пожара у торгового центра "М5 Молл", 12 ноября 2020 года
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Рязанской области/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Случайно запущенная сигнальная ракета стала причиной пожара, произошедшего в четверг вечером в торговом центре "М5 Молл" в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

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"В ходе опроса инструктор батутного центра, расположенного на последнем этаже торгового центра, пояснил, что случайно запустил сигнальную ракету, от которой загорелся поролоновый кубик", - сказал собеседник агентства. Саму ракету в торговый центр принес знакомый инструктора.

По словам источника, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В правоохранительных органах пояснили, что пожар начался в батутном центре, затем огонь перешел на кровлю. В момент возникновения задымления в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией. Персонал разблокировал все эвакуационные двери, что позволило в короткое время вывести на улицу более 1 200 человек, когда уже в коридоре со стороны батутного центра на последнем этаже наблюдался густой черный дым.

В результате пожара, площадь которого составила 500 кв. м, обрушилась часть стены торгового центра. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все торговые центры региона.

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