Дело о покушении мужчины на убийство бывшей супруги на Алтае передали в управление СК

ТАСС, 13 ноября. Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении мужчины, который пытался при помощи топора лишить рук бывшую супругу, передано в следственное управление СК РФ по Республике Алтай, в ближайшее время будет решен вопрос о переквалификации действий злоумышленника на статью о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК по Республике Алтай расследуется уголовное дело по факту причинения жительнице Горно-Алтайска телесных повреждений с использованием топора. Сегодня дело надзирающим прокурором изъято из органов полиции и передано в следственное управление. <...> В ближайшее время будет решен вопрос о переквалификации действий злоумышленника на ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство", - сообщает пресс-служба.

10 ноября пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай сообщила, что ранее судимый 31-летний местный житель не захотел мириться с уходом жены после развода, нанес ей топором по рукам не менее семи ударов. После он сам попросил соседку вызвать бывшей жене скорую. Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). По данным СК, у женщины рубленые раны обеих рук.