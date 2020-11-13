Суд арестовал замглавы главного военного строительного управления № 4 за взятку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя гендиректора ФГУП "Главное военное строительное управление № 4" Руслана Никитина по обвинению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Руслана Никитина по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправил обвиняемого под арест до 11 января 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов дела, Никитин должен был получить деньги от советника гендиректора ООО "Торговая компания" Дмитрия Шурова. "Шуров, будучи заинтересованным в получении прибыли в результате поставки необходимого оборудования и материалов инженерных сетей, в один из дней начала 2019 года обратился к Никитину с просьбой о заключении договоров поставки этого оборудования в ФГУП ГВСУ-4 по объектам, расположенным в Севастополе. На указанную просьбу Никитин обозначил в качестве условия заключения контрактов требования передать ему в качестве взятки денежные средства в размере части чистой прибыли после исполнения договорных обязательств. Общая сумма взятки составила $20 тыс.", - сказано в материалах дела.