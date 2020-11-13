Дело возбудили в отношении экс-мэра Сунжи в Ингушетии за незаконную выдачу участков

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии в отношении бывшего мэра Сунжи, который незаконно выделил 15 жителям города земельные участки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, речь идет о Тимуре Цечоева, который занимал пост мэра Сунжи с июня 2017 года и подал в отставку в декабре 2018-го, находясь под следствием по делу о превышении полномочий с ущербом бюджету города более 24 млн рублей. В январе 2020 года суд приговорил Цечоева к 3,5 годам условно.

"Прокуратура Сунженского района республики провела проверку исполнения земельного законодательства и установила, что бывший мэр Сунжи в ноябре 2018 года при отсутствии законных оснований выделил на территории города 15 местным жителям земельные участки для индивидуального жилищного строительства как малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных условий. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, получатели участков малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий не являлись, оснований для выделения им земельных участков не имелось. Впоследствии они оформили право собственности на указанные земельные участки общей площадью 9 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью на сумму более 4,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.