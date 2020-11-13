Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать своего ребенка

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы заключил под стражу до 12 января Валентину Макуху, которая пыталась продать своего малолетнего ребенка за 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Макухи Валентины Юрьевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), которое удовлетворено, в отношении Макухи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2021 года", - сказали в суде.

Гражданка Украины хотела продать ребенка из-за сложной жизненной и материальной ситуации. По данным следствия, 24-летняя женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Во время переписки с будущими родителями она потребовала 500 тыс. рублей. 12 ноября в помещении одного из ресторанов на северо-западе Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку. В это время женщину задержали с поличным.

Сейчас ребенок находится в специализированном детском учреждении под наблюдением врачей.