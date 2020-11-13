{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Защита представителя "Аэрофлота" в Лондоне Федоткина обжаловала арест по делу о госизмене

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты представителя авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрия Федоткина обжаловала его арест по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы, который ранее принял решение о заключении его под стражу.

"Адвокатом Федоткина Д. А. 13 ноября подана апелляционная жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. 

В Архангельской области задержали двух сестер по подозрению в убийстве мужчины
Одна из подозреваемых являлась сожительницей жертвы
Читать полностью