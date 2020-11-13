Защита представителя "Аэрофлота" в Лондоне Федоткина обжаловала арест по делу о госизмене

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты представителя авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрия Федоткина обжаловала его арест по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы, который ранее принял решение о заключении его под стражу.

"Адвокатом Федоткина Д. А. 13 ноября подана апелляционная жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.