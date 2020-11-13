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Расследование гибели рэпера Картрайта

Первая экспертиза не установила причину смерти рэпера Картрайта

Назначена повторная экспертиза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли летом в Санкт-Петербурге, назначена повторная. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Марины Кохал Ирина Скурту.

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"С экспертизой нам ознакомиться не дали, но нам дали постановление о назначении новой экспертизы, в которой содержатся выдержки из первой. Причину смерти не представилось возможным установить по результатам первой экспертизы", - сказала Скурту.

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РоссияСанкт-ПетербургРасследование гибели рэпера Картрайта
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