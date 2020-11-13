Первая экспертиза не установила причину смерти рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли летом в Санкт-Петербурге, назначена повторная. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Марины Кохал Ирина Скурту.

"С экспертизой нам ознакомиться не дали, но нам дали постановление о назначении новой экспертизы, в которой содержатся выдержки из первой. Причину смерти не представилось возможным установить по результатам первой экспертизы", - сказала Скурту.