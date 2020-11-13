Пробы воды взяли на месте гибели рыбы в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с представителем Росрыболовства взяли пробы воды в Сухановском пруду в Подмосковье после сообщения о гибели рыбы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минэкологии региона.

"По сообщению о гибели рыбы в Сухановском пруду, образованном на реке Гвоздянка, 13 ноября был организован выезд инспектора экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с инспектором Росрыболовства на место происшествия. Осмотрена береговая полоса, установлены предположительные источники сброса", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что источниками сброса могли быть локальные очистные сооружения и коллектор от очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации вблизи деревни Боброво.

"В течение дня Росрыболовством будет произведен отбор проб воды реки Гвоздянка в четырех точках: у плотины, где обнаружена рыба; у первого источника сброса; у второго источника сброса; фоновая проба в реке. Также будут отправлены на исследование погибшие рыбы", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что ранее был зафиксирован сброс мутных стоков неприятного запаха канализации с очистных сооружений у деревни Боброво, информация была направлена в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. В момент сбора проб в точке сброса, которая труднодоступна из-за заключения реки в месте сброса в коллектор, от воды исходили неприятные запахи канализации, испарение, вода в реке мутная, также имела характерный запах загрязнения хозбытом. "Однако точно назвать причину и виновников можно будет только после получения результатов анализов", - заключили в пресс-службе.