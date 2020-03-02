Роспотребнадзор готов оказать дополнительную помощь странам ЕАЭС в связи с коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор при необходимости готов рассмотреть вопрос об оказании дополнительной помощи для борьбы с новым коронавирусом странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

На эту тему

"Российская сторона отметила, что в случае необходимости готова рассмотреть возможность оказания дополнительной методической и технической помощи странам-партнерам в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия территории наших стран", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Анна Попова провела в понедельник заседание с государствами-членами ЕАЭС о ситуации, связанной с распространением нового коронавируса. Отмечается, что России выразили благодарность за безвозмездную передачу тест-систем, произведенных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.