Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".

"Мы построили математическую модель распространения коронавируса в мире и в России и сейчас наполняем ее данными вместе с Минздравом. Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит", - сказал он.

Греф также отметил, что сейчас идет обсуждение, какому из трех российских институтов, занимающихся проблемой вирусов, выдать грант на разработку вакцины от коронавируса.

Старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко в свою очередь сообщил, что разработанная модель называется Gleam. По его словам, Сбербанк собирается передать ее Минздраву после доработки, так как сценарии распространения коронавируса зависят в том числе от мер, которые будут предпринимать федеральные и региональные власти.

"Ряд профилактических мер будет иметь первоочередное значение, что и подтверждает модель. Есть разные сценарии, мы предполагаем, что возможны две волны - весенняя и осенняя", - сказал он.

Представитель Сбербанка отметил важность составления прогноза по распространению коронавируса. "Нам важно понимать как рынок может реагировать, какая паника может быть. Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы этой паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка и страны в целом", - подчеркнул он.

Ранее в ходе телефонной конференции с инвесторами Греф отметил, что Сбербанк находится в диалоге с правительством по вопросу борьбы с распространением коронавируса. Сбербанк, по словам Грефа, готов обеспечить поддержку с точки зрения предоставления инструментов искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц.

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