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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ следит за ситуацией с гражданами РФ на борту корабля у Мартиники

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Ситуация с российскими гражданами на круизном лайнере Costa Magica, где обнаружили коронавирус у двух человек на борту, отслеживается посольством РФ во Франции. Об этом сообщили в российской дипмиссии в пятницу.

"Посольство России во Франции отслеживает ситуацию с российскими гражданами на борту круизного лайнера Costa Magica у берегов острова Мартиника. Обращений в консульский отдел посольства не поступало", - гласит короткое сообщение на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Ранее французское издание Reseau Outre-Mer 1re сообщило, что в четверг лайнеру итальянской компании Costa Crociere с более чем 3 тыс. человек на борту был запрещен заход в порт столицы Мартиники (заморская территория Франции в Карибском море) Фор-де-Франс после того, как поступили сообщения о выявлении коронавируса у одного члена экипажа и одного пассажира. В пятницу радио RCI сообщило, что местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы 400 пассажиров - жителей Мартиники - могли сойти на берег. Двух человек с коронавирусом доставили в больницу Пьера Зобды Китмана.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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