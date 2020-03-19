ВЦИОМ: заразиться коронавирусом боятся 70% россиян

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Большинство жителей России (70%) в той или иной степени опасаются заразиться сами или заражения своих близких новой коронавирусной инфекцией, что на 18 процентных пунктов (п.п.) выше показателя прошлого месяца, при этом каждый второй уверен, что в России предпринимаются достаточные меры для предотвращения распространения инфекции, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг.

"Опасаются заболеть сами или заболевания близких 70% россиян, эта доля увеличилась на 18 п.п. с начала февраля. Как и в прошлом месяце, более половины россиян считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (64%)", - следует из опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, 82% хорошо информированы о вспышке инфекции, в прошлом месяце число информированных было на 14 п. п. ниже и составляло 68%.

Более половины респондентов (61%) считают, что медицинские и эпидемиологические службы защитят население страны от распространения коронавируса в случае реальной угрозы. 32% придерживаются обратного мнения. Кроме того, каждый второй (56%) уверен в достаточности принимаемых в РФ мер для предотвращения распространения коронавируса, 29% заявили об их недостаточности.

В то же время 22% опрошенных считают, что количество заболевших в России в ближайшее время будет значительно расти, 43% уверены в незначительном росте, 9% считают, что число останется на том же уровне, 7% говорят о незначительном сокращении, еще 7% - о значительном. 54% россиян считают маловероятным возникновение эпидемии коронавируса в РФ, в то время как 5% уверены, что она уже началась.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 и 15 марта 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.