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Распространение коронавируса нового типа

Филиппины приостанавливают выдачу виз всем иностранцам из-за угрозы коронавируса

В стране подтверждены 217 случаев инфицирования

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Филиппин приостановили выдачу виз всем иностранным гражданам на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил в четверг глава МИД страны Теодоро Локсин.

"Я только что подписал распоряжение, согласно которому останавливается выдача виз во всех дипломатических представительствах за рубежом и внутри страны, также отменяется выдача виз по прибытии", - цитирует Филиппинское агентство новостей Локсина.

Согласно последним данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждены 217 случаев инфицирования новым коронавирусом, восемь человек вылечились, 17 умерли. 16 марта президент Родриго Дутерте объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на шесть месяцев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, один человек скончался. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
ФилиппиныРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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