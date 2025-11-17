Трамп сравнил дело Эпштейна с утверждениями демократов о вмешательстве РФ в выборы

Это выдумка демократов с целью отвлечь внимание, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сравнил заявления демократов о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном с их утверждениями о вмешательстве России в американские выборы.

"Это выдумка демократов с целью отвлечь внимание, как и их афера "Россия, Россия, Россия"! У них самих были грязные отношения с Эпштейном, и их следует привлечь к ответственности", - написал он в Truth Social.

Демократы на прошедшей неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц (включая бывших глав государств) не только США, но и многих других стран, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.