Эксперт Дагделен осудила попытку обвинить РФ в подрыве "Северных потоков"

Внешнеполитический эксперт германской партии BSW назвала заявление "одним из самых позорных пропагадистских ходов"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен назвала пропагандистским ходом попытку возложить на Россию вину в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Одним из самых позорных пропагандистских ходов СМИ и "экспертов" стала попытка обвинить Россию в подрывах "Северных потоков". Это был величайший акт промышленного терроризма и одна из самых страшных экологических катастроф, а они вели себя так, будто Москва сама себя саботировала. Смешно. Низко", - написала Дагделен в X.

Ранее некоторые эксперты в ФРГ утверждали, что в подрывах трубопроводов якобы виновата Россия.

Прокомментировала ситуацию вокруг взрывов на "Северных потоках" и лидер BSW Сара Вагенкнехт. "Как может быть, что мы продолжаем поддерживать Украину, которая якобы заказала этот спонсируемый государством террористический акт против нашей энергетической инфраструктуры, огромными суммами денег налогоплательщиков? Правительство Германии больше не должно позволять водить себя за нос!" - подчеркнула политик.

Журнал Der Spiegel ранее сообщил, что Федеральный верховный суд ФРГ полагает, что взрывы на "Северных потоках" "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства". Подобные выводы, как отмечало издание, содержатся в постановлении Федерального верховного суда Германии от 10 декабря. Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, указывал журнал. Постановление вынесено в ответ на апелляцию, поданную защитой подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" гражданина Украины Сергея К., который находится под стражей в Германии после задержания в Италии в 2025 году.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.