Метеорологи не прогнозируют раннего купального сезона в ЦФО в этом году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Купальный сезон в регионах ЦФО в этом году, по самым оптимистичным прогнозам, наступит не раньше начала календарного лета, вряд ли стоит ожидать его открытия раньше срока, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Купаться пока рано. Сейчас вода, если мы берем Центральную Россию, то она где-то в пределах 12-15 градусов [тепла]. С учетом похолодания купальный сезон не будет открыт раньше времени. В самом оптимистичном случае он наступит не раньше календарного лета", - сообщил он.

Тишковец отметил, что купальный сезон начинается в ЦФО, когда вода прогревается хотя бы минимум до 18 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание, дожди и грозы придут в центр европейской части России во второй половине недели. В частности, в Москве температура упадет до 20 градусов тепла днем к пятнице.