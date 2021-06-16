Расширение границ ТОР "Якутия" позволит привлечь более 250 млн рублей частных инвестиций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" для создания оптово-распределительного центра. Это позволит привлечь в экономику региона более 250 млн рублей частных инвестиций, сообщили во вторник пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

"Расширении границ ТОР "Якутия" на территорию реализации проекта оптово-распределительного центра в поселке Нижний Бестях <…> позволит привлечь в экономику региона более 250 млн рублей частных инвестиций и обеспечит создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Планируется создать оптово-распределительный центр для первичной переработки, упаковки и хранения сельхозпродукции. Проект предполагает строительство транспортного терминала с 16 доками для большегрузных автомобилей до 40 тонн и 16 доков для грузовых автомобилей массой восемь тонн, а также термоскладов с объемом 1 320 европаллет, а также почти 4 тыс. квадратных метров производственных помещений.

В пресс-центре подчеркнули, что новый центр станет логистическим хабом, где поставщики продуктов питания и местные сельхозпроизводители получат возможность проводить подготовку своих товаров для последующей транспортировки по Якутии. Общий объем инвестиций по проекту составит более 1,7 млрд рублей. По словам заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) Александра Афанасьева, благоприятные условия режима ТОР создают новые возможности для реализации проектов несырьевого сектора экономики.

"В настоящее время прорабатываются проекты по развитию лесопромышленного комплекса, производству сжиженного природного газа и строительству мусороперегрузочной станции", - цитирует пресс-центр слова Афанасьева.

На данный момент в ТОР "Якутия" реализуются 25 проектов с объемом инвестиций более 12,6 млрд рублей и созданием 1,4 тыс. рабочих мест.