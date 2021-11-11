Епископ Белогородский считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису УПЦ

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Агрессивные действия Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении Украины привели к кризису соборности православной церкви. Такое мнение высказал ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белогородский Сильвестр, выступая на открывшейся в четверг в Киево-Печерской лавре международной конференции "Соборность церкви: богословские, канонические и исторические измерения".

"Принцип соборности очень важен для церковной жизни. Однако, к сожалению, в последние годы именно этот принцип соборности страдает <...> Первое лицо, которое привело к этим события, которые привели к кризису соборности в мировом православии, есть Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей и его агрессивные действия в отношении Украины", - сказал епископ Сильвестр в ходе выступления, трансляция которого шла на странице Украинской православной церкви (УПЦ) в Facebook.

По его убеждению, "это уже не только украинский вопрос, это вопрос мирового православия, ведь принципы соборности, которыми жила церковь в течение двух тысяч лет, к сожалению, сейчас оказались как бы подточены, и православная церковь в мире сейчас находится в глубоком кризисе". "Сегодняшняя конференция <...> имеет цель поднять дискуссию касательно действий патриарха Варфоломея, а также рассмотреть те канонические основы, которые являются основанием соборности церкви, и их правильное толкование", - подчеркнул епископ.

В свою очередь архимандрит Антиохийского патриархата и патриаршего Свято-Успенского монастыря, наместник Роман отметил необходимость единства православия в любых ситуациях. Он подчеркнул, что "Украинская православная церковь - это та, которую возглавляет митрополит Онуфрий". "И мы молимся за то, чтобы в ней не было никаких расколов", - заключил он.

Как сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, форум посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности церкви и вопроса первенства среди поместных православных церквей. В нем принимают участие богословы и ученые Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ), а также представители семи поместных православных церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке. Состоится дискуссия о первенстве во Вселенской церкви в современном православном богословии. Участники конференции обсудят также кризис в православии, вызванный действиями Константинопольского патриархата на Украине.

Нападки на УПЦ и раскол православия на Украине

После создания на Украине новой религиозной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) - Украинская православная церковь подверглась новой волне нападок со стороны украинских радикалов. ПЦУ была создана в Киеве на основе двух раскольнических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Константинопольский патриархат в 2018 году предоставил ПЦУ автокефалию. С того времени в стране начались многочисленные нарушения прав прихожан УПЦ. В частности, идут силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов и ограничение конституционных прав религиозных организаций.

Признание ПЦУ и начало поминовения ее руководителя Епифания (Думенко) среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Кипрским Хризостомом II, архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.