Феофил III поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку церкви на Святой земле

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Иерусалимский патриарх Феофил III поблагодарил патриарха Кирилла за "твердость и последовательность" в поддержке христианского присутствия на Святой земле в условиях активизации экстремистских группировок и заявил о готовности к встрече с ним. Об этом говорится в обращении на имя патриарха Кирилла, опубликованном в среду на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Мы хотим поблагодарить вас за твердость и последовательность, с которыми вы поддерживаете наш патриархат и христианское присутствие на Святой земле, особенно в нынешнее время, когда мы противостоим все усиливающемуся давлению и трудностям, вызванным пандемией, а также подъемом экстремистских группировок, которые пытаются изменить основополагающую идентичность и облик этого мультикультурного, мультиэтнического и мультирелигиозного региона", - говорится в сообщении.

Феофил III отметил, что в патриархате с радостью примут патриарха Кирилла, когда он сможет в следующий раз предпринять паломническую поездку.

Он также выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку церкви на Святой земле, особенно в деле восстановления и реставрации храма Рождества. "Он оказал нам очень важную и щедрую помощь, продемонстрировав международному сообществу свою твердую позицию, направленную на защиту христианского присутствия на Святой земле", - отметил он.