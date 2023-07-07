Власти Украины намерены в любом случае дальше отнимать у УПЦ корпуса Киево-Печерской лавры

Любые попытки препятствовать работе комиссии будут пресекать правоохранительные органы, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украинские власти при любых обстоятельствах продолжат забирать корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. При этом судебный процесс по лавре продолжается.

"Мы будем продолжать комиссией забирать на себя все эти объекты, несмотря на препятствование как на территории Нижней лавры (находится в ведении УПЦ - прим. ТАСС), так и в судах. Это случится при любых условиях", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам Ткаченко, любые попытки препятствовать работе комиссии будут пресекаться правоохранительными органами.

Примечательно, что министр не отрицал тот факт, что в настоящее время продолжаются сразу несколько судебных процессов. Однако Ткаченко считает, что ведомство может действовать независимо от них. "Мы рассчитываем, что все судебные процессы в ближайшее время будут завершены. И никаких оснований противодействовать комиссии Минкультуры по переводу объектов Нижней лавры больше не будет", - добавил он.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов. В итоге были опечатаны три корпуса, в том числе резиденция предстоятеля УПЦ. В канонической церкви сообщили о фактах избиения прихожан и назвали действия властей противоправными.