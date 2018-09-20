Мощам святителя Спиридона в Москве можно будет поклониться с 22 сентября по 14 октября

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Мощи почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Москву 21 сентября. Им можно будет поклониться с 22 сентября по 14 октября в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Патриарх Кирилл встретит мощи 21 сентября в храме Христа Спасителя и совершит перед ними первый молебен. Затем, начиная с 22 сентября, с 8:00 до 20:00 мск паломники смогут приложиться к святыне. Торжественные проводы в Грецию состоятся 15 октября", - рассказал пресс-секретарь патриарха.

Он отметил, что в деле организации доступа к мощам Церковь тесно сотрудничает с правительством Москвы. "У нас уже есть опыт организации принесения подобных святынь, поэтому можно с уверенностью сказать, что все будет сделано с максимальным удобством для паломников", - пояснил отец Александр. Он напомнил, что ковчег с мощами, принесенный в Россию с греческого острова Корфу, уже побывал в Краснодаре, Красноярске, Кемерово, Московской области, Тулы, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Чебоксар, Ярославле.

Чудотворец Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон родился около 270 г. на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском Соборе триединую сущность Бога.

В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви. Также многие обращаются к нему с просьбами помочь в самых простых житейских нуждах, например, решить проблемы с жильем.