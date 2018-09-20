Собянин заявил, что программа по строительству новых храмов в Москве будет продолжена

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы продолжат заниматься реализацией программ, связанных со строительством храмов, заявил мэр Сергей Собянин на заседании попечительского совета по строительству храмов.
Мэр отметил, что в городе восьмой год успешно реализуется программа "Двести храмов", построено более 70 храмов и порядка 50 находятся на различных стадиях строительства. При этом, как напомнил мэр, город взял на себя обязательства по обустройству комфортного общественного пространства вокруг храмов.
"В 2018 году работы ведутся еще в 20 храмах. Хочу вас заверить, что наша совместная плодотворная работа будет продолжаться, мы и впредь будем уделять огромное внимание восстановлению истории и памятников и оказывать содействие в строительстве храмов", - сказал мэр.
Он рассказал, что в начале реализации программы возникало много вопросов и сомнений относительно того, "будут ли новые храмы только местами для богослужения, или же одновременно станут общественными и социальными центрами для местных жителей".
"Мы видим, что надежда на активную роль новых храмов в жизни своих районов начинает сбываться. Церковные общины ведут большую социальную работу, проводят благотворительные акции, помогают многодетным семьям, инвалидам и людям, страдающим зависимостями", - сказал Собянин, добавив, что приходы также активно включаются в дополнительное образование детей.
Он напомнил, что город, помимо возведения новых храмов, также занимается и работой по реставрации исторических памятников церковной архитектуры. "В предыдущие годы привели [в порядок] 44 памятника религиозного назначения, половину из них - по программе предоставления субсидий, которую мы будем продолжать, мы ее увеличили до 400 миллионов рублей", - добавил мэр. Он также рассказал, что среди уже отреставрированных памятников - храмы Зарядья, церковь Климента и другие.