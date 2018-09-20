Более 20 храмов отреставрированы на субсидии из бюджета Москвы за семь лет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 20 старинных храмов в Москве были отреставрированы за семь лет на субсидии из городского бюджета. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов столицы.
"С 2012 по 2018 год в рамках программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы было полностью отреставрировано более 20 объектов", - сказал он.
"В 2017 году ремонтно-реставрационные работы выполнялись на 12 объектах, при этом в полном объеме реставрация была завершена на пяти: это колокольня Высоко- Петровского монастыря, пятигранная башня Новоспасского монастыря, храм Рождества Христова в Варварине и звонница Владимирского храма в усадьбе Виноградово", - отметил патриарх.
Высокое качество реставрации второй год подряд было отмечено дипломами конкурса "Московская реставрация", добавил он.
По словам патриарха, на нынешний год в рамках городской программы утвержден план финансирования работ на 14 объектах, среди них такие известные московские храмы, как Большое и Малое Вознесение, ансамбли Рождественского, Новоспасского и Высоко-Петровского монастырей.