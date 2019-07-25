Более 400 верующих отправятся в хадж из Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Более 400 жителей Кабардино-Балкарии (КБР) совершат в этом году хадж - паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя духовного управления мусульман (ДУМ) республики Хызыр Мисиров.

"Квота для нашей республики в этом году на паломничество 390 человек, поедут более 400, они разобьются по группам. Первая группа выезжает 25 июля, остальные поэтапно до 30 июля", - сказал он.

Есть несколько способов добраться. Один из них - это самолетом из Минеральных Вод или Магаса до ОАЭ, затем автобусом до Медины (город в Саудовской Аравии - прим. ТАСС), либо прямым авиарейсом из Магаса до Медины.

В республике, как и в предыдущие годы, работает специально созданный оргкомитет, помогающий с получением виз, предоставлением транспорта и сопровождения. В пути верующих будут сопровождать сотрудники ДУМ.

Стоимость путевки в 2019 году варьируется от $2,7 тыс. до $3,6 тыс. "Цена зависит от вида транспорта и гостиницы, которую выбирают паломники", - отметил он.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.