В Чечне в связи с празднованием Курбан-байрама объявили два выходных дня

ГРОЗНЫЙ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Чечни объявили выходными днями 12 и 13 августа в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"В связи с празднованием праздника Курбан-байрам и на основании обращения Духовного управления мусульман республики, 12 и 13 августа объявлены нерабочими днями на территории Чечни", - сказали в пресс-службе.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.