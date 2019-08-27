В Спасском кафедральном соборе Пятигорска освятят роспись

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт с архиереями освятят во вторник роспись в Спасском кафедральном соборе Пятигорска в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба администрации города.

"Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, вместе с архиереями, собравшимися на празднование 115-летия Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря, и духовенством епархии совершит освящение росписи Спасского кафедрального собора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, праздничное богослужение состоится 27 августа после всенощного бдения в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.

"В стиле Симона Ушакова собор с октября 2016 года расписывала артель Вячеслава Пахомова из Ставрополя: 2,5 тыс. кв. м образов посвятили в первую очередь евангельским сюжетам, поскольку храм освящен в честь Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели. Среди образов святых на стенах собора поместили иконы просветителей народов Северного Кавказа", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, иконы подписали и по-церковнославянски, и на родных языках диаспор: на греческом, грузинском, армянском, арабском. Орнаменты выполнены в русском стиле.