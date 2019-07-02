Переселение по программе реновации в ЦАО Москвы начнется осенью

Москва, 2 июля. /ТАСС/ Первые переселения по программе реновации на территории Центрального административного округа Москвы начнутся осенью 2019 года с Мукомольного проезда, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы ряд домов в центре начали точечно строить. Это дома в Мукомольном проезде, новостройки практически готовы <...> В настоящее время к домам прокладываются подъездные дороги, закончим все работы к осени. Надеемся, в сентябре начнется переселение", - сказал он.

По словам заммэра, в целом ситуация с подготовкой по программе реновации в Центральном административном округе тяжелая: нехватка стартовых площадок не позволяет в первую волну расселить ряд пятиэтажек.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более пяти тысяч домов, в основном пятиэтажные хрущевки, что составляет почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.