Кооператив вместо агрокомплекса. Как в чистом поле создавать премиальные продукты

Иван Меркулов 25 лет возглавляет информационно-выставочный проект PIR Expo, является вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров. А последние десять лет занимается продвижением на рынок региональных продуктов питания.

"Такая идея возникла где-то в 2010 году. На стендах нашей выставки, которая входит в пятерку крупнейших в мире среди ресторанно-гостиничного бизнеса, мы видели продукцию итальянцев, французов, испанцев. К тому же вся ресторанная Москва работала только за счет импорта, закупая новозеландскую ягнятину, австралийскую баранину, чилийский сибас и так далее. И я задумался: что за ерунда творится и есть ли вообще российские продукты питания?" — отмечает Иван.

Чтобы ответить на этот вопрос, он начал объезжать регион за регионом и вместе с коллегами-единомышленниками создал Национальную ассоциацию производителей и поставщиков региональных продуктов. За полтора года представители ассоциации совершили трип по 12 уголкам страны и сделали вывод: еда в регионах есть, но готовых продуктов — упакованных, имеющих товарную массу, узнаваемый бренд, маркетинговую стратегию, — практически ноль.

"То есть якутских жеребят потребляет местное население, дома, угощая гостей. Но товара, который мог бы купить ресторан, который мог бы встать на полку магазина, нет. При этом в нашей громадной стране потенциал к производству правильных, натуральных и премиальных продуктов питания колоссальный", — констатирует Иван.

Уже в 2014 году в Хакасии ему довелось встретиться с губернатором региона, которого он смог убедить в том, что "есть фантастический региональный продукт — хакасская баранина", его можно упаковать и продавать не только по всей стране, но и экспортировать. По традиции кочевого овцеводства эти барашки выращивались на круглогодичном выпасе, а на убой попадали животные не старше одного года.

"Нам настолько удалось заразить идеей главу региона, что за год проект был полностью сформирован, разработаны стандарты, схема организации производства, маркетинга, позиционирования. Проект состоялся. А позже в том числе на основе наших наработок было открыто производство "Хакасская баранина", — говорит предприниматель.

После успешного проекта он начал объезжать другие места и встречаться с губернаторами и их заместителями. В каждом регионе он находил "те самые три-четыре продукта питания, которые могли бы стать местными пармскими ветчинами (сыровяленая ветчина, производимая в итальянской провинции Парма — прим. ТАСС).

"Все говорили: "Потрясающая идея! Классно!" Но движения вперед не было. Случались и курьезы: на меня вышли фермеры из Калужской области, которые открывали маленькое предприятие по производству малины, и пригласили стать партнером. Я согласился, зашел в проект, проработал год. Понял, что все отлично, только малина там не очень растет – не тот климат, не те почвы", — вспоминает с улыбкой Иван.

Тем не менее он не прекращал поиск новых кейсов, чтобы реализовать накопленные за годы знания и наработки. По воле случае летом 2017 года один из сотрудников Ивана привез на пробу кленовый сироп, который сварил его отец в Пензенской области. Он также рассказал, что Бековский район — это почти сплошная кленовая роща и там можно организовать бизнес по кленоварению.

Главное — земля

Иван заинтересовался и отправился исследовать территорию. Это был поселок Сурки Бековского района, в двух с половиной часах езды от Пензы. В районе на тот момент проживало около 15 тыс. человек, а в самом поселке осталось лишь три жителя. Несмотря на внешний упадок, предприниматель задумал создать там кооператив районного масштаба.

Он посчитал, что "главное — земля, а заброшенная территория или нет — значения не имеет". И поставил целью создать коллективный формат хозяйства, которое имеет экономические перспективы не в масштабах отдельного региона или всей России, а сразу в мировых.

"Та же самая итальянская Парма сопоставима по размеру с несколькими районами Пензенской области. При этом они производят продукцию на 900 млн евро в год и продают по всему миру. Причем свинину они сами не делают, а покупают по всей Европе и вялят в течение двух лет. То есть у них есть только выдающийся рецепт, маркетинг и инфраструктура, чтобы производить конечный продукт. Почему же нельзя делать и продавать в мировые мегаполисы три-четыре продукта в отдельно взятом, пусть и богом забытом районе Пензенской области?" — задает риторический вопрос Иван.

Схватившись за идею, он начал составлять картинку того, что необходимо для создания правильного кейса. Главным было вычислить те самые продукты, которые будут интересны международному рынку.