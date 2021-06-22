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Кооператив вместо агрокомплекса. Как в чистом поле создавать премиальные продукты

Основатель сельхозкооператива "Бековский кооппродукт" в Пензенской области Иван Меркулов рассказал ТАСС, почему коллективное хозяйство лучше всего подходит для производства премиальных продуктов, можно ли найти пармские ветчины в Пензенской области и как вывести продукты из чистого поля в крупный ретейл
Иван Меркулов Анна Иванцова/ТАСС
Описание
Иван Меркулов
© Анна Иванцова/ТАСС

Иван Меркулов 25 лет возглавляет информационно-выставочный проект PIR Expo, является вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров. А последние десять лет занимается продвижением на рынок региональных продуктов питания.

"Такая идея возникла где-то в 2010 году. На стендах нашей выставки, которая входит в пятерку крупнейших в мире среди ресторанно-гостиничного бизнеса, мы видели продукцию итальянцев, французов, испанцев. К тому же вся ресторанная Москва работала только за счет импорта, закупая новозеландскую ягнятину, австралийскую баранину, чилийский сибас и так далее. И я задумался: что за ерунда творится и есть ли вообще российские продукты питания?" — отмечает Иван.

Чтобы ответить на этот вопрос, он начал объезжать регион за регионом и вместе с коллегами-единомышленниками создал Национальную ассоциацию производителей и поставщиков региональных продуктов. За полтора года представители ассоциации совершили трип по 12 уголкам страны и сделали вывод: еда в регионах есть, но готовых продуктов — упакованных, имеющих товарную массу, узнаваемый бренд, маркетинговую стратегию, — практически ноль.

"То есть якутских жеребят потребляет местное население, дома, угощая гостей. Но товара, который мог бы купить ресторан, который мог бы встать на полку магазина, нет. При этом в нашей громадной стране потенциал к производству правильных, натуральных и премиальных продуктов питания колоссальный", — констатирует Иван.

Уже в 2014 году в Хакасии ему довелось встретиться с губернатором региона, которого он смог убедить в том, что "есть фантастический региональный продукт — хакасская баранина", его можно упаковать и продавать не только по всей стране, но и экспортировать. По традиции кочевого овцеводства эти барашки выращивались на круглогодичном выпасе, а на убой попадали животные не старше одного года.

"Нам настолько удалось заразить идеей главу региона, что за год проект был полностью сформирован, разработаны стандарты, схема организации производства, маркетинга, позиционирования. Проект состоялся. А позже в том числе на основе наших наработок было открыто производство "Хакасская баранина", — говорит предприниматель.

После успешного проекта он начал объезжать другие места и встречаться с губернаторами и их заместителями. В каждом регионе он находил "те самые три-четыре продукта питания, которые могли бы стать местными пармскими ветчинами (сыровяленая ветчина, производимая в итальянской провинции Парма — прим. ТАСС).

"Все говорили: "Потрясающая идея! Классно!" Но движения вперед не было. Случались и курьезы: на меня вышли фермеры из Калужской области, которые открывали маленькое предприятие по производству малины, и пригласили стать партнером. Я согласился, зашел в проект, проработал год. Понял, что все отлично, только малина там не очень растет – не тот климат, не те почвы", — вспоминает с улыбкой Иван.

Тем не менее он не прекращал поиск новых кейсов, чтобы реализовать накопленные за годы знания и наработки. По воле случае летом 2017 года один из сотрудников Ивана привез на пробу кленовый сироп, который сварил его отец в Пензенской области. Он также рассказал, что Бековский район — это почти сплошная кленовая роща и там можно организовать бизнес по кленоварению.

Главное — земля

Иван заинтересовался и отправился исследовать территорию. Это был поселок Сурки Бековского района, в двух с половиной часах езды от Пензы. В районе на тот момент проживало около 15 тыс. человек, а в самом поселке осталось лишь три жителя. Несмотря на внешний упадок, предприниматель задумал создать там кооператив районного масштаба.

Он посчитал, что "главное — земля, а заброшенная территория или нет — значения не имеет". И поставил целью создать коллективный формат хозяйства, которое имеет экономические перспективы не в масштабах отдельного региона или всей России, а сразу в мировых.

"Та же самая итальянская Парма сопоставима по размеру с несколькими районами Пензенской области. При этом они производят продукцию на 900 млн евро в год и продают по всему миру. Причем свинину они сами не делают, а покупают по всей Европе и вялят в течение двух лет. То есть у них есть только выдающийся рецепт, маркетинг и инфраструктура, чтобы производить конечный продукт. Почему же нельзя делать и продавать в мировые мегаполисы три-четыре продукта в отдельно взятом, пусть и богом забытом районе Пензенской области?" — задает риторический вопрос Иван.

Схватившись за идею, он начал составлять картинку того, что необходимо для создания правильного кейса. Главным было вычислить те самые продукты, которые будут интересны международному рынку.

© Анна Иванцова/ТАСС

На основе бэкграунда с выращиванием малины он убедился, что в поселке подходящая земля и климатические условия, чтобы заниматься этими ягодами. Вторым продуктом стали премиальные кабачки, которые удовлетворяют стандартам детского питания. Третьим был выбран кленовый сироп — сезонный продукт, получаемый только в период сокотечения деревьев, в течение 30–40 дней в феврале-марте. А четвертым направлением стало производство курятины, причем птицы должны были находиться на свободном выгуле, чтобы обеспечить экологичность.

Как подчеркивает Иван, это были те продукты питания, которые экономически эффективнее производить именно в формате кооператива, коллективного хозяйства.

"Понятно, что для производства пшеницы, рапса, множества других индустриальных сельхозпродуктов нужно создавать привычный агропромышленный комплекс, который объединит десятки тысяч гектаров земли, самые современные технологии и так далее. Но для производства значительной товарной массы натуральных продуктов питания, требующих ручного труда, специфического ухода, сложного сбора, лучше всего подойдет кооперация с объединением небольших земельных наделов. В этом понимании нет ничего нового, и мировая практика это лишь подтверждает", — отмечает он.

К продуктам, которые лучше производить в таком формате, Иван относит ягоды, премиальные фрукты и овощи, натуральные белковые товары. То есть ровно то, что и было выбрано для кейса в Пензенской области.

Большой муравейник

Для размещения кооператива предприниматель в 2018 году выкупил землю и организовал добычу кленового сиропа, закладку плантаций.

"Все делалось руками людей из соседних поселков, которые искали работу в родном регионе, или тех, кто приезжал навестить родственников и постепенно вовлекался в процесс. Мы собирали не предпринимателей, а обычных людей, у которых по глазам было видно, что они хотят в своей жизни что-то поменять. Кооператив — это ведь большой улей, муравейник, где каждый может найти свое место", — отмечает Иван.

На старте проекта, запущенного буквально в чистом поле, в течение 2017–2020 годов, удалось запустить работу по первым трем продуктам: кленовому сиропу, малине и кабачкам. Причем не обходилось и без сложностей.

© Анна Иванцова/ТАСС

"Так, прежде чем отправить сок на кленоварню, необходимо выпарить из него воду и превратить в концентрат, который позже станет сиропом. И в первый сезон наша технология еще не была отлажена, поэтому мы получили жидкость ужасного качества, аж прослезились. И чтобы сделать продукт качественным, нам понадобилось еще два сезона. Ошибки всегда в мелочах, но шанс дается лишь на 30–40 дней, когда клен дает сок", — поясняет предприниматель.

По его словам, к концу 2020 года в кооператив вошли 14 крестьянско-фермерских хозяйств и две компании — "Пензенские кленоварни" и торговый дом "Грин пипл". Их участники активно осваивают малиновые плантации и овощные поля, занимаются кленоварением.

Кооператив развивается в основном за счет частных инвестиций. Иван вложил в свой проект с момента его запуска более 50 млн рублей собственных средств. Поддержка оказывается и со стороны государства, например, по региональной программе для начинающих фермеров 11 участников кооператива получили гранты в размерах до 1,8 млн рублей.

Выход в крупный ретейл

Выручка "Бековского кооппродукта" в 2019 году составляла около 18 млн рублей, в 2020 году — уже под 50 млн рублей. Такому росту способствовали вывод продукции в федеральные сети и продажи столичным ресторанам.

"Никаких особенных секретов выхода на крупных ретейлеров нет. Мы размещаем официальную заявку на сайте сети, заполняем все анкеты и ждем обратной связи. Если ее получаем, то начинаем переговоры, которые могут длиться несколько месяцев. Но наше преимущество перед другими производителями — качественный продукт и хорошая цена. Если мы говорим о той же малине, то просто малина с поля сетям не нужна — им нужна правильно упакованная ягода, которая хранится десять суток при температуре +4 °C. Понимаете разницу?" — рассказывает Иван.

Он поясняет, что упаковка для продукции предприятий кооператива производится в Пензенской области, а дизайн разрабатывали специалисты дружественной московской компании BetaAgency.

В структуре выручки по 45% формируют продажи кленового сиропа и малины, остальные 10% — продажи кабачка.

© Анна Иванцова/ТАСС

"Кленовый сироп у нас очень хорошо продается во "Вкусвилле", в "Азбуке вкуса". Сейчас мы прошли аудит X5 Retail Group и заключили прямой контракт на поставку сиропа под собственной торговой маркой с одной из сетей компании. По малине заканчиваем контрактоваться с сетями "О'кей", "Лента", "Перекресток", "Азбука вкуса", "Ярче". Что касается кабачка, то реализуем его в корпорацию Döhler — это мировой производитель, поставщик и оферент натуральных ингредиентов и комплексных решений для пищевой промышленности и напитков. Выход на прилавки сетей – это хороший рынок сбыта для малого и среднего бизнеса из сектора АПК и комплексная поддержка для решения этой задачи может быть оказана Корпорацией МСП (занимается поддержкой малых и средних предприятий)", — поясняет предприниматель.

Помимо этого, кленовые сиропы пользуются популярностью среди поваров кафе и ресторанов. Первым заказчиком продукции пензенской компании была сеть московских ресторанов "Кофемания". Ее основатель Игорь Журавлев — давний приятель Ивана. Кленовый сироп закупает также столичный мясной ресторан Torro Grill и другие заведения.

Повара используют сироп для приготовления завтраков — поливают блины, оладьи, вафли. Также из него готовят крем-карамель, мороженое, ириски, йогурты, применяют как глазурь для запеченного в духовке мяса. Он хорошо сочетается со стейками и креветками, добавляется в крем-супы и супы-пюре. Сироп подходит как ингредиент коктейлей или для консервации фруктов.

Планы развития

По итогам 2021 года кооператив ожидает выручку в размере 90 млн рублей.

В этом же году планируется создать пилотную инфраструктуру для выращивания натуральной курицы. Основными продуктами нового предприятия станут охлажденное мясо птицы, яйца и продукты переработки.

"Когда возникает большая товарная масса, становится невозможно переработать и упаковать продукцию в маленьком производственном помещении. Поэтому с 1 июля мы планируем начать строительство производственного комбината. Вложения оцениваем в 130 млн рублей, из которых 60 млн рублей рассчитываем получить по гранту на развитие материально-технической базы кооперативов — сейчас направляем заявку в Минсельхоз Пензенской области", — рассказывает Иван.

Помимо этого, предприниматель рассматривает кредит в МСП Банке (дочерняя структура Корпорации МСП, которая занимается развитием малого и среднего бизнеса — прим. ТАСС), чтобы "использовать его для частичного софинансирования проекта". Завершить строительство комбината планируется в 2022 году.

"Планы расписаны на пять лет вперед. В них есть место и развитию гастрономического туризма — уже сейчас нас посещают больше тысячи человек в год, — и открытию первого кооперативного магазина, и масштабированию проекта коллективного хозяйства на другие регионы России", — добавляет предприниматель.

Иван прогнозирует, что до 2030 года число участников кооператива увеличится до 250, а их общая годовая выручка превысит 1 млрд рублей.

Беседовал Наиль Шахвалиев
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