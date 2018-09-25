"Умные" опоры для зарядки электрокаров презентуют на Российской энергетической неделе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области презентует на Российской энергетической неделе (РЭН), которая пройдет в Москве с 3 по 6 октября, опоры освещения с интегрированной зарядкой для электротранспорта. Такая схема зарядки электромобилей на сегодняшний день реализуется только в Московской области, сообщили ТАСС в региональном министерстве.

"Совместно с рядом компаний мы создали "умные" опоры с интегрированной зарядкой для электротранспорта. Это наша собственная разработка, и в России пока ни у кого таких нет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что аналоги таких систем есть в Европе, но имеют немного другой принцип работы. "В наших опорах мы предусмотрели множество нюансов с учетом особенностей российского быта, а также усилили антивандальные меры", - уточнил представитель министерства.

Первая система освещения с интегрированной зарядкой для электротранспорта была установлена в Подмосковье в начале сентября в селе Домодедово. Станции также подходят для "подпитки" электрических самокатов и велосипедов. На сегодняшний день в регионе установлены и тестируются четыре таких опоры, в том числе в Нахабино, Раменском и Балашихе. Впоследствии устройства будут созданы во дворах многоквартирных домов по заявке жителей. Планируется, что до конца года появится порядка 200 "умных" опор.

В настоящий момент в Подмосковье работают 50 обычных зарядных станций средней мощности. Они установлены вблизи мест массового скопления жителей: возле торговых центров, МФЦ, спортивных объектов, мест культурного наследия, но их нет в жилых массивах. Также работают три быстрые зарядные станции мощностью 50 кВт вблизи аэропортов Шереметьево и Домодедово и на Минском шоссе. В перспективе планируется возвести такие же зарядные станции на границах Московской области. Пока заряжать электротранспорт в Подмосковье можно бесплатно, однако в ближайшее время за эту услугу может быть введена плата.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. Первый форум прошел в 2017 году и теперь является ежегодным. В мероприятии примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.