В Калужской области разработали семь региональных программ в рамках нацпроекта "Здоровье"

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Калужской области в рамках национального проекта "Здоровье" разработали семь региональных проектов, направленных борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, снижение младенческой смертности и оказания первичной медико-санитарной помощи. Об этом в среду сообщил глава региона Анатолий Артамонов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"В рамках нацпроекта "Здоровье" разработаны семь региональных проектов, которые касаются развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, совершенствования детского здравоохранения. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению и цифровизации отрасли", - сказал он.

Артамонов подчеркнул, что в ближайшие три года планируется совершенствовать систему первичной медицинской помощи на селе. За это время в регионе планируется полностью обновить сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сейчас их 373. В 2019 году будет закуплено и установлено 45 модульных ФАПов, на это в областном бюджете заложено 160,5 млн рублей.

В Калужской области, по словам главы региона, начали работу первые пять мобильных медицинских комплексов для оказания помощи жителям деревень с численностью населения до 100 человек. На их покупку из резервного фонда правительства РФ выделили 42 млн рублей.

В ближайшее время планируется начать строительство многопрофильной поликлиники на Правобережье Калуги, в интенсивно развивающемся районе города, а также нового корпуса калужского областного онкологического диспансера.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.