Строительство газопровода за 2 млрд рублей в сельском районе на Алтае завершат в 2020 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Газопровод и газораспределительную станцию (ГРС) в Ребрихинском районе Алтайского края, которые положат начало газификации западной и юго-западной частей Алтайского края построят к 2020 году. Изначально объект предполагалось сдать в эксплуатацию в 2017 году, но из-за проблем с подрядчиком сроки были перенесены, сообщали в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор региона Виктор Томенко.

"Проблема в том, что подрядчики, которые были у "Газпрома", не смогли выполнить своих обязательств, пришлось расторгать соглашение, и первоначальные планы оказались не выполнены. Никаких решений не отменено - запланированный объем инвестиций в 2 млрд рублей будет сделан, но за чуть более долгий срок. <…> Около 600 млн рублей на сегодня вложено, еще около 600 млн примерно на этот год запланировано, и на следующий год, я думаю, можно будет говорить о реализации этого проекта", - сказал Томенко.

Губернатор пояснил, что одна из проблем газификации края в том, что ПАО "Газпром" и краевые власти инвестирует такие проекты, но потребители не находят средств, чтобы подключаться к сетям. На сегодня подключить домохозяйство к газовой сети стоит, по его данным от 50 до 120 тысяч.

"Я постараюсь в ближайшее время встретиться с руководством большого "Газпрома", чтобы актуализировать нашу программу газификации края, достигнуть договоренностей и двигаться дальше", - добавил Томенко.

Как пояснили в Минстройжкх Алтайского края, в дальнейшем за счет строительства межпоселковых сетей от ГРС станет возможна газификации Топчихинского, Мамонтовского и Тюменцевского районов.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.