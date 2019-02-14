Алтайский край готовится к сложному паводку

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова, скопившего за зиму на территории Алтайского края превышает в среднем норму в два раза. Регион начал подготовку к сложному половодью, сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор региона Виктор Томенко.

Алтайский край - паводкоопасный регион. В 2014 году там пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка в регионе нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, общий ущерб составил более 1 млрд рублей.

"География края непростая: сегодня в некоторых районах мы видим запас воды в снеге, который увеличен против нормы где-то в два раза. Надо готовиться к некоторым явлениям. <…> Комплекс превентивных организационных мероприятий мы проводим - они находятся под моим пристальным вниманием, утвержден план подготовки к паводку", - сказал Томенко.

По словам губернатора, уже утверждены мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья, выделены средства в размере 8 млн рублей. Заключен контракт с "Алтайскими авиалиниями" для перевозки специалистов, спасателей и оперативных групп в зоны ЧС, проведению воздушной разведки. С командованием Центрального военного округа согласовано использование сил и средств дислоцируещейся в Алейске войсковой части, уточнено количество пунктов временного размещения - их общая вместимость около 40 тыс. человек.

"Мы продолжаем реализовывать программы, которые раньше были выработаны - защитные сооружения, дамбы. Город Бийск защитили дамбой от павдкоопасных явлений, строим в Красногорском, Чарышском районах гидротехнические сооружения. Как правило, это делается при поддержке федерального правительства", - отметил Томенко.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.