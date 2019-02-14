Алтайский Центр ядерной медицины будет оказывать медуслуги жителям Казахстана

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле, который планируется запустить в эксплуатацию в начале лета, поможет региону выполнять задачи по экспорту медицинских услуг, в частности, для жителей соседнего Казахстана. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор региона Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что ПЭТ-центр с объемом инвестиций в 600 млн рублей начали строить в регионе в 2017 году, открытие было запланировано на 2018 год, но перенеслось из-за необходимости подготовки сложной документации на 2019 год. Центр предполагает работу в рамках государственно-частного партнерства, регион предоставляет земельный участок с коммуникациями и будет оплачивать лечение пациентов за счет ОМС.

"Сейчас актуальна тема экспорта медицинских услуг, а наш регион - пограничный с Казахстаном. Мы убеждены, что несколько сотен пациентов в год смогут оттуда приезжать, чтобы получать такую услугу. В других регионах, я думаю, тоже будет востребована такая помощь. Мы планируем, что в начале лета, в мае-июне, этот центр может быть введен в эксплуатацию", - сказал Томенко.

По словам Томенко, на полях форума в Сочи он встретился с руководством компании-инвестора - партнерам удалось наметить примерный план работ. Региону предстоит решить вопрос по объемам исследований и услуг, которые центр будет оказывать по ОМС.

"Нужно определиться, сколько будет стоит одно исследование. Это не было предметом прошлых договоренностей, но есть ориентиры - сколько стоит это в Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, куда мы сегодня вынуждены своих пациентов направлять, чтобы такую услугу получить. Людям, которые находятся в болезненном состоянии, будет комфортнее без дальних поездок", - пояснил Томенко.

Позитронно-эмиссионная томография - новое направление ядерной медицины, которое позволяет более точно и своевременно выявлять онкологические заболевания, ставить правильные диагнозы, определять стратегию лечения. Такая методика поможет определять эффективность лечения и при необходимости давать рекомендации медикам по корректировке процедур.

О форуме в Сочи

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.