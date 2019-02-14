Две новых электрички закупят для Новосибирска в ближайшие два года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Два новых электропоезда будут приобретены для компании "Экспресс-пригород", которая управляет пригородными проездами в Новосибирской области, в 2019 и 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников, не уточнив объем вложений.

"На сегодняшний день есть договоренность о приобретении двух новых составов электричек в 2019 и 2020 году. Средства предусмотрены в региональном бюджете и бюджете РЖД на докапитализацию нашей пригородной компании, чтобы она имела возможность их приобрести", - сказал Травников.

Он пояснил, что обновление подвижного состава важно для будущего проекта городской электрички, который новосибирские власти планируют реализовать совместно с РЖД. "Здесь обязательства города и региона - развивать уличную сеть, чтобы она состыковалась с железнодорожной сетью. Обязательства РЖД - это обновление подвижного состава и строительство посадочных платформ", - сказал Травников.

Ранее сообщалось, что проект городской электрички в Новосибирске не вошел в соответствующую федеральную программу, поэтому регион намеревается реализовать его вместе с РЖД самостоятельно.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.