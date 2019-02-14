Станция метро "Спортивная" откроется в Новосибирске в первом полугодии 2022 года

ТАСС, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство станции "Спортивная" Новосибирского метрополитена, включенной в проект возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, должно быть завершено в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Андрей Травников.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. Строительство станции метро оценивалось в 3,4 млрд руб.

"Строительство должно быть завершено к 2022 году, в первом полугодии", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что проектно-сметная документация на станцию уже разработана, в ближайшее время ее направят на государственную экспертизу. Процедура должна завершиться в первой половине 2019 года, позже будет объявлен конкурс на поиск подрядчика.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.