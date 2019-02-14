Новосибирская область полностью автоматизирует выдачу лицензий охотникам в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область автоматизирует процесс получения лицензии на осуществление охотничьей деятельности на территории региона в 2019 году. Желающий получить лицензию на охоту сможет оставить заявку с помощью электронной формы, а искусственный интеллект самостоятельно без участия человека будет принимать по ней решение, сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Андрей Травников.

"В 2019 году одна из услуг будет оказываться без участия человека, то есть искусственный интеллект в этой системе будет реагировать на запросы людей самостоятельно. Такая схема будет работать в плане предоставления лицензии охотникам", - сказал Травников.

Губернатор добавил, что в первой половине 2019 года еще девять государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области будут переведены в электронный вид.

По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, на территории Новосибирской области расположено 115 охотничьих хозяйств, деятельность по ведению охотничьего хозяйства осуществляют 75 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с различными организационно-правовыми формами с общим числом работников более 400 человек. Численность охотников региона составляет более 100 тысяч человек.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.