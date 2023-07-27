Делегация Эсватини во главе с заместителем премьера прибыла на саммит Россия - Африка

Представители страны выразили желание подписать соглашения с РФ в сфере обороны и энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Эсватини, возглавляемая заместителем премьер-министра Тембой Масуку, прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

В январе состоялся визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу Эсватини - Мбабане. По словам министра иностранных дел и международного сотрудничества африканской страны Тхули Дладла, поездка главы МИД РФ открыла для России "двери в королевство".

На встрече были обозначены приоритеты для двустороннего сотрудничества между Москвой и Мбабане. Так, представители Эсватини выразили желание подписать соглашения с РФ в сфере обороны и энергетики. В свою очередь российский министр заявил, что Москва намерена углублять взаимодействие с королевством в вопросах поставок российского зерна, энергетики и добычи полезных ископаемых.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.