Борисов рассказал, что бюджет космических агентств Африки приближается к $0,5 млрд

Гендиректор Роскосмоса добавил, что в 2023 году около 50 искусственных спутников африканских стран находятся на орбите

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Объем бюджета космических агентств стран Африки уже достигает почти $0,5 млрд. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в кулуарах второго саммита Россия - Африка.

"Сегодня совокупный объем бюджета космических агентств африканских стран приближается к 0,5 млрд долларов", - сказал он.

По словам Борисова, космическая группировка африканских стран в 2023 году составляет около 50 искусственных спутников. Он отметил, что Россия внесла вклад в развитие африканской космонавтики.

В прошлом году РФ запустила для Анголы телекоммуникационный спутник "Ангосат-2".