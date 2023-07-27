Молодые ученые представили на саммите Россия - Африка робота "Адама"

Человекоподобный робот предназначен для обучения основам робототехники и программирования, разработчики планируют выйти с ним на африканский рынок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Резидент "Сколково" представил на саммите Россия - Африка программируемого человекоподобого робота "Адама", который предназначен для обучения школьников и студентов основам робототехники и программирования. Разработку планируется вывести на рынок Африки, сообщил ТАСС основатель компании "Робот" Александр Ганюшкин.

"Мы разрабатываем персонального робота "Адама" для образовательных целей, для обучения школьников и студентов в области программирования, для решения проблемы подготовки кадров в сфере IT. Робот "Адам" это некий инструмент, благодаря которому можно изучать основы робототехники, программирования, завлекать больше людей в эту область. У нас разные комплектации этого робота. Это версия 2.7. В этом году мы будем выпускать третью версию, которая будет отличаться по дизайну, у него будут человекоподобные руки и ноги. Еще у нас новый продукт - "Адам юниор" - мобильная платформа на всенаправленных колесах, он будет более доступен по цене для школ, образовательных клубов и так далее. Мы уже обменялись контактами с представителями из Намибии и планируем выйти на рынок Африки", - сказал он.

В рамках саммита Россия - Африка "Робот" и компания Robbo из Петербурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве.

По словам Ганюшкина, "Адама" версии 3.0 планируется представить в Дубае на выставке стартапов North Star 2023. "Третью версию робота планируется представить в октябре. То есть это будет первый собранный прототип, посмотрим. В Дубае очень большие рынки", - отметил он.

Компания планирует начать разработки в области дронов и экзоскелетов. "Также мы хотим заниматься робототехникой в области логистики, экзоскелетов и дронов. Также нам интересна и промышленная робототехника", - сообщил Ганюшкин.

Компания "Робот" занимается разработкой и внедрением персонального человекоподобного робота "Адама" в систему дополнительного и общего образования детей. Компания первой в России разработала и запатентовала способ управления роботом с помощью контроллеров и шлема виртуальной реальности

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.