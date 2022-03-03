Польский регулятор призвал потребителей в стране отказаться от покупки товаров из РФ

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши призвало польских потребителей отказаться от приобретения российских товаров. Такое обращение регулятор опубликовал в четверг на своем официальном сайте.

Как напомнило управление, США и ЕС накладывают санкции в отношении России.

"Польские предприниматели и потребители также могут поддержать эту деятельность и нанести ущерб экономическим интересам России и Белоруссии. Многие торговые сети уже изъяли из своего предложения товары российского производства. Например, Aldi, Carrefour, Netto, Rossmann и Stokrotka одними из первых пошли на такой шаг, - указано в заявлении. - Однако, как потребители, мы можем сознательно избегать продуктов, произведенных в этих странах, на полках магазинов".

"Мы призываем вас принять меры, чтобы не покупать товары и услуги у компаний из России и Белоруссии. Мы ценим розничные сети, которые отказываются от таких товаров", - заявил глава управления Томаш Хрустны.