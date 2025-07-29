Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками назвал качелями заявления американского лидера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении России в случае недостижения договоренностей по Украине носит популистский характер и направлено на укрепление его личного авторитета. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что правительство США хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

"Учитывая, что заявление Трампа - это качели, которые в том числе влияют на экономику самой Америки, то данное заявление - это популизм, который, по его мнению и по мнению советников, должен прибавить ему рейтинг. Получить Нобелевскую премию мира у него сегодня как навязчивая идея", - сказал депутат.

Трамп объявил 14 июля, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Затем американский лидер уточнил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ознакомился с высказываниями Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне.