В 2026 году запланированы конференция с участием экспертов из Сингапура, Китая и Кореи, Всероссийский фестиваль брасс-ансамблей совместно с Московской консерваторией имени Чайковского, конкурс композиторов и День посвящения в духовики для учащихся музыкальных школ и колледжей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Российское духовое общество имени Валерия Халилова отметит 10-летите с момента основания, учредив Всероссийский день посвящения в духовики в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе общества, пояснив, что решение принято на общем собрании членов ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

На собрании президент ассоциации Михаил Брызгалов обозначил приоритетные направления работы на юбилейный 2026 год и представил программу ключевых мероприятий, в том числе Международную конференцию, учреждение Всероссийского дня посвящения в духовики и запуск всероссийских творческих проектов, говорится в сообщении.

Как отметил президент духового общества, сейчас цель ассоциации сохранение внутренних и внешних связей. "Мы заложили прочный фундамент, теперь важно консолидировать региональное и международное сообщество в рамках творческих инициатив", - сказал Брызгалов.

В 2026 году запланированы конференция с участием экспертов из Сингапура, Китая и Кореи, Всероссийский фестиваль брасс-ансамблей совместно с Московской консерваторией имени Чайковского, конкурс композиторов и День посвящения в духовики для учащихся музыкальных школ и колледжей.

За девять лет работы ассоциация провела более 90 проектов в 83 регионах России, объединив свыше 35 тыс. музыкантов и более 2 млн зрителей. В 2025 году общество вошло в Азиатско-Тихоокеанскую ассоциацию духовых оркестров, что дало новые возможности для продвижения российской духовой школы за рубежом.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.