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"Россети Северный Кавказ" провела новый участок кабельной линии в курортной зоне Нальчика

На выполнение работ направили более 1,6 млн рублей

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") установила новый участок кабельной линии в курортно-парковой зоне Нальчика, тем самым повысив надежность электроснабжения санаториев, городского парка, школ и детских садов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе энергокомпании.

"Четыре бригады Нальчикских городских электрических сетей филиала "Каббалкэнерго" из 16 специалистов и пяти единиц специальной техники смонтировали новый участок кабельной линии от подстанции "Долинск" в Нальчике", - говорится в сообщении.

На выполнение работ направили более 1,6 млн рублей. Как ожидается, это позволит повысить надежность электроснабжения важнейших социальных объектов, расположенных на территории микрорайона "Долинск". А это около 30 санаториев, Республиканский аллергологический центр, Эндокринологический центр, школы и детские сады, а также городской парк с развлекательной инфраструктурой.

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РоссияСеверный Кавказ
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