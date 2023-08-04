В Кабардино-Балкарии началось строительство республиканской Соборной мечети

Мечеть рассчитана на единовременное пребывание 5 тыс. верующих, общая площадь составит 10 тыс. кв. м

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Строительство республиканской Соборной мечети началось в Нальчике (КБР). Здание будет рассчитано на 5 тыс. молящихся, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"В Нальчике состоялось знаменательное событие для мусульман Кабардино-Балкарии, для всех жителей нашей республики. В честь начала строительства новой республиканской Соборной мечети имени Анаса-хаджи Пшихачева сегодня заложили капсулу с посланием будущим поколениям", - написал Коков.

Он отметил, что мечеть будет возведена в новом микрорайоне Восточный. Она рассчитана на единовременное пребывание 5 тыс. верующих, общая площадь составит 10 тыс. кв. м.

Руководитель региона также передал председателю Духовного управления мусульман КБР Хазраталию Дзасежеву обращение, которое было подписано 21 мая 1994 года первым президентом КБР Валерием Коковым и председателем ДУМ КБР Шафигом Пшихачевым, и посвящено закладке камня первой Соборной мечети. В обращении они выразили надежду, строительство мечети послужит символом национального и духовного возрождения народов Кабардино-Балкарии и "пусть слова веры, добра и справедливости, которые прозвучат здесь, несут надежду и свет в души всех верующих".

"Эти слова в полной мере относятся и к сегодняшнему времени, когда духовность и традиции обретают более глубокие смыслы и нуждаются в защите, которая может быть обеспечена только единением нашего общества", - заключил Коков.