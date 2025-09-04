Замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Денис Янаков отметил, что план пройдет общественное обсуждение

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Региональный комплексный план развития общественного транспорта в Ставропольском крае разработают до конца 2025 года. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Денис Янаков.

"Министерство дорожного хозяйства [края] совместно с подрядчиком разрабатывает региональный комплексный план <...> на пять лет. Исходные документы и цифры получены, требуется их анализ и обобщение, чтобы предоставить предложения по развитию общественного транспорта. Комплексный план будет разработан до конца текущего года", - сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре Ставропольского края.

Янаков отметил, что комплексный план пройдет общественное обсуждение. "Задачи, которые министерство поставило перед разработчиком, - общественный транспорт должен быть доступным, комфортным и безопасным. Самое главное, чтобы в этой работе присутствовало тарифное регулирование, была связь не только автобусного сообщения между собой, но и связь с другими видами транспорта - железнодорожным, воздушным, чтобы образовать маршрутную сеть", - пояснил представитель министерства.

В Ставропольском крае большинство утвержденных межмуниципальных и муниципальных маршрутов автомобильного общественного транспорта обслуживают индивидуальные предприниматели или коммерческие компании. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время прямой линии сообщал, что в крае намерены создать сеть муниципального общественного транспорта для улучшения транспортного сообщения.