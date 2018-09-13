Около 40 км автодорог отремонтируют и реконструируют в Махачкале в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 40 км муниципальных автомобильных дорог отремонтируют и реконструируют в Махачкале в следующем году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в администрации Махачкалы курирующий сферу ЖКХ заммэра города Мурад Алиев.

"Уже начаты работы по подготовке программы ["Безопасные и качественные дороги"] на 2019 год. Запланированы мероприятия по ремонту, капремонту и реконструкции на автодорогах протяженностью 34 - 38 км на общую сумму 690 млн рублей", - сказал Алиев.

По его словам, работы планируется провести на 50 муниципальных автодорогах Махачкалы.

Как сообщал ТАСС ранее, в 2018 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать всего 126,3 км автодорог Махачкалинской городской агломерации, из которых 86 км улично-дорожной сети на 99 улицах Махачкалы и 40,3 км подводящих к городу автодорог. Для этих целей Дагестану из федерального бюджета на 2018 год одобрено 765 млн рублей. Столько же предусмотрено из территориального дорожного фонда. Всего бюджет проекта на 2018 год - 1,530 млрд рублей.

По данным администрации Махачкалы, после проведения ремонта в 2018 году около 60% дорог в агломерации будут соответствовать нормативным требованиям. Общая протяженность дорог махачкалинской агломерации составляет более 900 км, из которых более 820 км - муниципального значения.

68 улиц отремонтировали

В 2017 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги России" в Махачкале отремонтировали 68 улиц. В рамках проекта дороги Махачкалы были расширены, были созданы парковочные карманы. Власти региона рассчитывают, что таким образом решится вопрос заторов и проезд по дорогам станет безопаснее.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги" начала реализовываться в 2017 году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.