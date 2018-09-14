Краснодарские студенты проведут тур с творческими мастер-классами на Северном Кавказе

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Студенты, преподаватели и руководство Краснодарского государственного института культуры (КГИК) посетят города Северного Кавказа в рамках проекта "ART-PROдвижение". Об этом в пятницу сообщается на сайте КГИК.

"В октябре Краснодарский государственный институт культуры запускает новый масштабный творческий проект "ART-PROдвижение". Более 70 представителей вуза отправятся в большой тур по Северному Кавказу. Студенты, преподаватели и руководство института посетят Грозный, Владикавказ, Кисловодск и Черкесск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект направлен на развитие трехуровневой системы непрерывного художественного образования (детская школа искусств, колледж, творческий вуз), а также на укрепление межкультурной коммуникации, создание общего творческого пространства и совершенствование подготовки кадров для отрасли культуры.

"В рамках проекта пройдут мастер-классы от ведущих специалистов института, расширенное методическое совещание с руководителями учреждений культуры и искусства, а также красочный гала-концерт творческих коллективов КГИК", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский государственный институт культуры - один из научных центров в области культурологии, народного художественного творчества и социально-культурной деятельности. В нем ведется подготовка по трем направлениям предпрофессионального образования, шести специальностям среднего профессионального образования, 52 направлениям высшего образования. В институте около 3500 обучающихся и 250 преподавателей.